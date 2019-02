Conto alla rovescia al derby Forlì-Cesena: tutte le informazioni per i tifosi

Cresce l'attesa per il big match di mercoledì al Morgagni, che ospiterà il derby tra Forlì e Cesena. I tifosi bianconeri, che potranno assistere al match alla tribuna "Gradinata", potranno accedere all'impianto sportivo dal cancello di viale Roma 130/A, che aprirà alle 19. Per l'appuntamento clou della 27esima giornata, la società di viale Roma ha indetto la "Giornata biancorossa": non saranno vali abbonamenti, accrediti ed ingressi di favore. Il settore "Gradinata" sarà interamente riservato alla tifoseria ospite.

Questi i prezzi: tribunale centrale 30 euro intero e 20 euro ridotto abbonati, mentre la tribuna latera avrà un prezzo di 20 euro per il tagliando intero e 15 euro per il ridotto abbonati. La gradinata ospiti avrà un prezzo di 10 euro. I nati dal 2005 in poi entrano gratis se accompagnati da un adulto. I biglietti saranno acquistabili in prevendita alla segreteria dello Stadio Tullo Morgagni da mercoledì 6 febbraio, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19, oppure presso il Coordinamento Clubs Cesena per i tifosi ospiti; La prelazione riservata all’acquisto del biglietto ridotto per gli abbonati è valida fino a martedì 12 febbraio. il giorno della partita, ala biglietteria dello stadio Morgagni, che aprirà alle 19.