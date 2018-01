Derby Forlì-Rimini, la capolista ferma la scia di vittorie dei Galletti

Un gol per tempo. Finisce in parità l'attesissimo derby al Morgagni tra Forlì e Rimini, con la capolista che interrompe la striscia di sei vittorie consecutive della squadra di Eugenio Benuzzi. Prima del calcio d'inizio è stato ricordato con un minuto di silenzio il 15enne Federico Perugini, giocatore delle giovanili biancorosse scomparso lunedì scorso in un tragico schianto in moto. Durante il cordoglio non sono mancati insulti tra le due tifoserie e tafferugli.

Più Forlì che Rimini nel primo tempo. Al 32' padroni di casa vicinissimi al vantaggio con Rrpaj, con il tiro a sfiorare il palo alla sinistra di Scotti. Al 40' Ferri Marini ci prova con un destro, l'estremo difensore ospite respinge di pugno. Il gol è nell'aria e Ferri Marini la sblocca al 43' con un'incornata di testa su assist di Baldinini. Nella ripresa sale in cattedra il Rimini. È dai piedi dell'ex Capellupo (appena subentrato a Montanari), che parte l'assist per Buonaventura che fulmina Bianchini. I rivieraschi vanno vicinissimi al 2-1 al 21' con un colpo di testa di Buonaventura sugli sviluppi di un calcio di punizione a spegnersi sul palo. La sfida cala gradualmente di ritmo; le emozioni finiscono e il derby termina 1-1.

