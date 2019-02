Volley serie C femminile, il derby va alla Libertas. Ma la Sammartinese gioca a testa alta

Va alla Libertas Claus Volley Forlì il derby del PalaMarabini contro la Flamigni Kelematica. Nonostante le numerose defezioni che ancora caratterizzavano la formazione di coach Casadei e la sconfitta 3-0, le giovani biancorosse hanno dimostrato di saper tenere il campo della serie C. Tra le migliori la classe 2002 Caterina Cipolloni, la quale senza paure ha dimostrato carattere personalità e grinta, difendendo e ricevendo molto bene. Anche se sulla carta e sin dal principio la gara di sabato non avrebbe dovuto impensierire le avversarie della Libertas, in realtà la Flamigni Kelematica ha messo in difficoltà le favorite in tutti e tre i set. La Sammartinese ha abbandonato la grossa mole di errori propria delle ultime gare, soprattutto in battuta.

FLAMIGNI PANETTONE/KELEMATICA - LIBERTAS CLAUS VOLLEY FORLI’ 0 - 3 (22-17-21).

LIBERTAS: Bartolini p.4, Garavini 7, Emiliani 7, Giunchi 11, Campana 13, Brunelli, Toni 6, Pasini 1, Gregori lib1, ne Macchi lib2, Nanni, All. Polo.

FLAMIGNI/KELEMATICA: Ognibene punti 7, Balsamo 8, Maestri, Ravaioli 8, Caldara 9, Masina lib, Assorti, Picchi, Cipolloni 7, Zattoni 2, ne Berti, All, Casadei.