"Distanti, ma uniti": il mondo dello sport forlivese contro il coronavirus

"Distanti, ma uniti". In questo momento così difficile per il nostro paese, il Softball Forlì ha chiesto ad alcune delle società sportive forlivesi di partecipare insieme alla campagna promossa dal Ministero dello Sport. In foto insieme a Erika Piancastelli e Veronica Onofri, atlete della Poderi dal Nespoli Softball Forlì, ci sono il capitano della Pallacanestro Forlì 2.015 Jacopo Giachetti, Elia Ballardini del Forlì Calcio, Nicholas Silvani del Rugby Forlì ed Enrico Solfrizzi del Gaetano Scirea Basket Bertinoro.

Nei giorni scorsi anche Andrea Dovizioso aveva sposato l'iniziativa. "Le distanze non devono separarci - è il messaggio del portacolori della Ducati -. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci". "La parte bella dello sport è l'adesione di tantissimi atleti, non solo del calcio, alla campagna sociale che abbiamo voluto per dire che dobbiamo rispettare una serie di regole distanti ma uniti da martedì sulla Rai e sui social", sono le parole del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.