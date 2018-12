Domenica da urlo all'Unieuro Arena, c'è il big match con Udine. Giachetti in dubbio

Domenica da urlo all'Unieuro Arena: alle 18 la squadra di coach Giorgio Valli terza in classifica ospita la corazzata Gsa Udine, partita con i favori del pronostico in questo girone e in grande ascesa dopo un avvio di campionato difficile. I biancorossi arrivano al match reduci dal bruciante ko di Treviso e con la voglia di rilanciarsi ai piani altissimi della classifica: sullo sfondo il derby natalizio di domenica prossima al Pala Dozza. In dubbio fino all'ultimo l'impiego del play titolare Jacopo Giachetti, in ripresa dopo il fastidio al polso che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane.

"Si tratta di una partita molto importante per noi, che arriva dopo il ko di Treviso - afferma coach Giorgio Valli -. Vogliamo riscattarci, dimostrare a noi stessi e al pubblico che la partita del pala Verde è stata solo una parentesi. La speranza è di poter scendere in campo con tutti gli effettivi, valuteremo in queste ultime ore l’impiego di Jacopo Giachetti che per noi è molto importante. Udine è fortissima ma abbiamo le armi per giocarcela".

"La possibilità di stare in alto devi guadagnartela ogni volta, specialmente in gare come quella di domenica scorsa contro Treviso e di domenica prossima con Udine - evidenzia Davide Bonacini - Partite durante le quali, lo abbiamo imparato sulla nostra pelle al Pala Verde, conta tutto: approccio, fisicità, durezza, testa, attenzione ai piccoli particolari che fanno la differenza. Speriamo tutti che Giachetti possa rientrare ed essere della partita: la sua presenza è molto importante”.

In casa Udine Trevis Simpson per tutta la settimana ha svolto un lavoro differenziato per la noia muscolare accusata nell’allenamento di martedì mattina, però la sua presenza non sembra in dubbio. "Rispetto alle ultime due trasferte sappiamo che dovremo migliorare soprattutto nella metà campo difensiva cercando quella continuità che ci permette di correre - afferma coach Demis Cavina -. Giocheremo in un campo storicamente molto caldo, contro una squadra ben allestita e con grande talento in ogni ruolo. Tutto questo deve essere per noi un grande stimolo per centrare la prima grande vittoria in trasferta”. "Ci attenderà sicuramente una partita tosta - evidenzia Stefan Nikolic -. Non dobbiamo sottovalutare l’impegno e pensare al -32 subito da Forlì a Treviso nel turno precedente. I romagnoli saranno motivati per giocare una gara dura".

Momento molto speciale per i tifosi a inizio partita: dopo il primo canestro dal campo (non solo validi i liberi) andrà in scena il Teddy Bear Toss: dagli spalti dell'Unieuro Arena pioveranno centinaia di peluche che la società darà in beneficenza al tavolo "Insieme per i minori" di Forlì, un gruppo operativo di associazioni di volontariato, cooperative sociali ed enti religiosi che fanno accoglienza a minori in stato di bisogno.