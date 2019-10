Domenica di festa al Parco Incontro con la "Campestre" dei bambini - FOTO

Grande festa al Parco Incontro di via Ribolle con la "Campestre dei Bambini". Oltre 20 le scuole presenti, per un totale di circa 1400 bambini. La manifestazione ha visto anche la presenza del sindaco Zattini. Tre i percorsi previsti per la corsa non competitiva e adatti a tutte le età, dai bimbi di prima elementare a quelli di quinta: tutti premiati con medaglia e gelato. La manifestazione è organizzata da Farmacie Comunali Forlì, in collaborazione con il comitato provinciale di Aics Forlì-Cesena, e con il patrocinio del Comune di Forlì. Quella di quest'anno era la nona edizione.