Dopo 9 risultati positivi il Forlì affonda sotto un secco 3 a 0

Si interrompe a nove la serie di risultati utili consecutivi del Forlì che affonda sotto un secco 3 a 0 nell'ultima trasferta del girone di andata sul campo del Calvina Sport in terra lombarda. Paci che in virtù delle numerose assenze è costretto a schierare dall'inizio Pacchioni sulla linea difensiva al posto di Sedioli febbricitante, in mezzo al campo l'esperienza di Ballardini col rientrante Albonetti e in avanti confermato tra i titolari ancora Zabre dopo la discreta prova di domenica scorsa. Match subito vivace con i padroni di casa che vanno vicini al vantaggio per ben due volte ma prima il salvataggio sulla linea di Vesi poi il palo, salvano un Forlì apparso spesso in affanno e poco incisivo in attacco. La risposta dei galletti sta tutta in una palo colpito da Souare e in una conclusione uscita di un soffio da parte di Pellecchia ma troppo poco per impensierire l'estremo difensore Sellitto, col primo tempo che si chiude così col risultato di 0 a 0. Nella ripresa mister Paci opta subito per due cambi togliendo Souare e Zabre ed inserendo centimetri a centrocampo e attacco con Pop e Gomez; gli effetti però non sono quelli sperati perché al 56° il Calvina trova il vantaggio con un tiro di Mauri che batte De Gori. La risposta del Forlì non c'è e i bresciani con un uno-due micidiale chiudono la partita prima con Mauri al 69° che raddoppia e poi con Del Carro al 72°che firma il tris. Biancorossi che vedono inoltre piovere sul bagnato con l'uscita anticipa per infortunio di Pacchioni al suo posto Favo, costretto anch'egli a giocare fuori ruolo sulla linea difensiva. La reazione dei galletti nella ripresa sta tutta in una conclusione sfortunata di Gomez che vede il pallone colpire prima il palo poi la traversa salvo poi terminare fuori, a sancire così come la domenica del Forlì fosse proprio sfortunata.