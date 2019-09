Dopo due pareggi il Forlì cerca la prima vittoria: match in casa del Fanfulla

Prosegue a piccoli passi il cammino del nuovo Forlì nel campionato nazionale dilettanti; nei primi due match, infatti, i galletti hanno raccolto due punti frutto di due pareggi rispettivamente con il Franciacorta per 2 a 2 e con il Lentigione per 1 a 1. Nel terzo turno i biancorossi saranno di scena ancora lontano dallo stadio "Morgagni" e contro un avversario agguerrito e di tutto rispetto come il Fanfulla. La compagine lombarda rappresentante la città di Lodi, è reduce da una vittoria e un pareggio che gli sono valsi i primi quattro punti della stagione precedendo così due punti il Forlì di Massimo Paci in classifica.

Nonostante questo però in casa Forlì le sensazioni sono positive con la squadra che sta lentamente prendendo coscienza della propria forza e delle proprie capacità; ne è convinto mister Paci che seppur deluso di non aver portato a casa la prima vittoria stagionale domenica scorsa, elogia i suoi ragazzi e l'atteggiamento visto in campo. Gli fanno eco anche i vari giocatori biancorossi scesi sul sintetico di Sorbolo che esaltano le qualità dei compagni, sicuri che il Forlì possa finalmente mostrare il suo valore. Sul fattore tattico invece, il lavoro di mister Paci ha subito qualche piccolo intoppo nel suo processo di crescita, ostacolato dagli infortuni di Baldinini in primis (stop almeno di un mese) e da Bonandi, che anche contro il Lentigione non era a disposizione per un risentimento muscolare. Nulla di preoccupante fortunatamente, con il fantasista biancorosso che sarà probabilmente convocato per la trasferta lombarda dove grazie anche al suo apporto tecnico, il Forlì potrà tentare nuovamente di spiccare il volo in questa nuova annata.