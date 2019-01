Dopo il ko col Campobasso il Forlì cerca risposte: "Ci vuole pazienza"

Dopo la bruciante sconfitta interna patita domenica scorsa contro il Campobasso, è di nuovo tempo di campionato per il Forlì che domenica alle 14:30 farà visita ad un tenace Montegiorgio. Mister Stefano Protti si dice calmo e sicuro che i suoi ragazzi supereranno mentalmente la dèbacle: "Il campo ci dirà se abbiamo superato o no quella sconfitta, sicuramente la squadra si allena bene col giusto impegno e di problemi non ce ne sono, poi nel calcio si può vincere o perdere ma questa è la normalità; il nostro è un percorso di crescita di un gruppo di giocatori in linea di massima nuovi e ci vuole pazienza".

Analizzando poi il Montegiorgio, prossimo avversario, mister Protti non nasconde le insidie che la sua squadra si troverà di fronte: "Sono una squadra di categoria, tosta, che sa uscire dalle situazioni difficili; hanno vinto spesso con un goal di scarto e questo dimostra tanto equilibrio ed esperienza". Fra gli indisponibili in casa Forlì, oltre a Nigretti si va ad aggiungere Sabbioni il cui infortunio sarà valutato con una risonanza; per quanto riguarda Di Benedetto e Ferrario si sono allenati entrambi col gruppo e quindi sono a disposizione.

In conclusione Protti lancia un appello: "Ci siamo allenati bene; è un gruppo granitico che sa che ci sarà da soffrire fino alla fine. Prendiamo troppi goal in questo momento, ma in un campionato così difficile era prevedibile. Tutti stiamo remando dalla stessa parte, dai giocatori, lo staff e la società e questo è l'importante".