Dopo la promozione è il momento del debutto: Marco Piccinini arbitrerà Udinese-Parma

Sabato è stato quarto uomo in Parma-Juventus. Marco Piccinini festeggia l'esordio in CAN A. L'arbitro forlivese dirigerà la sfida tra Udinese e Parma in programma domenica alle 20.45. Piccinini sarà coadiuvato dai guardalinee Salvatore Longo e Valerio Vecchi. Riccardo Ros sarà quarto uomo; al VAR, invece, Luigi Nasca e Filippo Valeriani. Nella passata stagione Piccinini ha diretto quattro incontri nella massima serie. Dopo esser stato il fischietto di Atalanta-Frosinone (prima giornata, 4-0 e due cartellini gialli), Cagliari-Chievo (decima, 2-1 e sette gialli) e Juventus-Chievo (ventesima, 3-0 e tre cartellini) e Sassuolo-Parma (32esima, 0-0 e cinque cartellini).

E' stato inoltre il direttore di gara della finale playoff di serie B, vinta dal Verona per 3-0 sul Cittadella. In Coppa Italia ha arbitrato Brescia-Novara, che si è disputata il 12 agosto 2018, e Cagliari-Atalanta che si è giocata il 14 gennaio. Nel suo curriculum Piccinini vanta 48 sfide in serie B, tre in serie A, cinque in Coppa Italia e 101 in serie C, oltre ai campionati minori. Arrivato in Lega Pro nel 2011, ha trascorso cinque anni in terza serie, nei quali ha diretto anche una finale play-off.

Nel 2016 è stato promosso in Commissione Arbitri Nazionale, esordendo nella serie cadetta il 10 settembre, in occasione di Pro Vercelli-Cittadella, terminata 1-5. Il 13 gennaio 2017 è stato insignito del Premio Luca Colosimo come miglior arbitro della Lega Pro 2015-2016. Poche settimane fa ha ritirato a Bologna il premio Bernardi riservato al miglior arbitro esordiente in Serie A.