Forlì calcio, dopo la vittoria contro il Campobasso Campedelli concede due giorni di riposo: poi testa al Montegiorgio

Riprenderà a correre mercoledì il Forlì di mister Nicola Campedelli dopo la convincente prestazione dei galletti in quel di Campobasso. Mercoledì, giovedì e venerdì i galletti sosterranno una seduta di allenamento pomeridiano all'Antistadio 1, mentre sabato è prevista la rifinitura alle 10. Domenica alle 15 il Morgagni ospiteàr la quinta di campionato, che vedrà i biancorossi ospitare il Montegiorgio. Dopo la lunga trasferta Campedelli ha concesso quindi due giorni di riposo. L'allenatore si è detto "molto felice per la grande prova che hanno fatto i ragazzi contro il Campobasso, a loro faccio i miei complimenti. Abbiamo fatto 3 gol e creato tante altre occasioni nitide, la partita poteva finire con uno scarto ancora maggiore. Con questa mentalità possiamo dire la nostra ad ogni partita". Ambrosini è stato il protagonista del match con una doppietta: "Sono contento ancora di più per il risultato ottenuto dalla squadra e per aver vinto meritatamente in un campo difficile come questo. Ora dobbiamo subito pensare alla prossima sfida di domenica, contro il Montegiorgio. Vogliamo continuare a fare bene".