Doppietta romagnola nel tabellone maschile del torneo Tennis Europe Under 12 del Villa Carpena. Hanno infatti conquistato i quarti di finale, partendo entrambi dalle qualificazioni, due allievi dell’Uta al Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna, il ravennate Niccolò Satta che ha vinto un duro confronto contro Matteo Sabbatini, ed il forlivese Rafael Capacci, che ha estromesso più facilmente Laviola. Nel femminile invece ottavi fatali per le giocatrici romagnoli, escono di scena la faentina Sofia Regina, battuta dalla talentuosa danese Ingildsen, Chiara Bartoli, la sammarinese Talita Giardi e Clara Marzocchi. Anche mercoledì sono viste, in una bella cornice di pubblico, match di alta qualità, in pratica il futuro del tennis europeo è di scena al Tennis Villa Carpena

. Definito il calendario delle finali (tutti i giorni ad ingresso gratuito). Giovedì alle 18 la finale del doppio femminile, venerdì alle 18 la finale del doppio maschile, sabato le semifinali di maschile e femminile in contemporanea (dalle 17) e domenica la finale femminile alle 16.30, a seguire quella maschile.

Maschile, 1° turno: Riccardo Pasi-Yagiz Ozfidan (Tur) 6-1, 6-1, Matteo Sciahbasi-Tommaso Filippi (lucky-loser) 6-3, 6-0. 2° turno: Filip Kosinski (Pol)-Edoardo Dionigi (lucky-loser) 6-2, 6-4, Pierluigi Basile (wild-card)-Alberto Schold (qualificato) 6-4, 6-4, Federico Pincini-Danny Stella 6-4, 6-2, Matteo Sciahabasi-Gabriele Pierro (lucky-loser) 6-2, 6-3, Rafael Capacci (qualificato)-Paolo Vito Domenico Laviola (wild-card) 6-4, 6-1, Michele Mecarelli-Riccardo Pasi 6-2, 6-3, Niccolò Satta (qualificato)-Matteo Sabbatini (qualificato) 6-3, 3-6, 6-4, Riccardo Surano-Lenny Galley (Fra) 6-1, 6-

. Femminile, 2° turno: Ludovica Pierro-Talita Giardi (Rsm, wild-card) 6-2, 6-1, Fabiola Marino-Clara Marzocchi 7-5, 6-0, Maria Teodora Nagy (Rou)-Alessia Ciobanu 6-0, 6-2, Mika Buchnik (Isr)-Sara Macchione 6-1, 6-0, Ilary Pistola (wild-card)-Paola Sharon De Luca 6-4, 6-3, Daphnee Mpteshi Perricard (Fra)-Chiara Bartoli 6-3, 6-4, Lucca Ingildsen (Den)-Sofia Regina (wild-card) 6-2, 6-1, Arina Zhelyaskova (Rus)-Ines Delaloye (Sui) 6-3, 6-0.

Doppio femminile quarti: Bartoli-Pansica b. Becchio-Mpteschi-Perricard (Fra) 6-3, 6-4, Marzocchi-Musarra b. Aletti-Cilbic (Rsm-Mda) 6-3, 6-2, Buchnik-Nagy (Isr-Rou) b. Gentili-Pierro 6-3, 6-7 (3), 10-4. Semifinali anche per Giardina-Macchione.

Doppio maschile, 1° turno: Gasparo Morticella-Pincini b. Kosinski-Urzica (Pol-Rou) 7-5, 4-6, 10-8, Basile-Laviola b. Bonivento-Kaya (Ita-Tur) 6-3, 6-4. Quarti: Sciahbasi-Surano b. Casucci-Paolini 6-4, 6-3, Mecarelli-Stella b. Caporali-Guidi 6-4, 6-1.