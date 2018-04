Dovizioso-Ducati, parti lontane. Il manager: "Siamo ancora distanti"

Andrea Dovizioso e Ducati ancora distanti sul fronte rinnovo. Se prima dell’inizio di stagione pareva un’utopia, una possibile non prosecuzione del rapporto tra la rossa e Dovizioso non sarebbe un’ipotesi da escludere. Lo precisa il manager del forlivese, Simone Battistella, in un'intervista rilasciata a Motorsport.com. "Siamo ancora distanti - ha evidenziato -. Qui abbiamo avuto un colloquio con la Ducati e finalmente abbiamo deciso e stabilito che dobbiamo continuare a lavorare per far sentire a proprio agio Andrea".

"Il pilota non sta chiedendo qualcosa di eclatante, niente di inverosimile o proibitivo, solo quello che merita tenendo conto del lavoro che sta svolgendo - ha proseguito Battistella -. Ma in questo momento non siamo vicini a raggiungere l’accordo". "DesmoDovi", dopo il quinto posto di domenica scorsa nel Gran Premio delle Americhe ad Austin, che l'ha riportato in testa al mondiale, ha mostrato i primi segnali di insofferenza davanti gli schermi, evidenziando come "sarebbe stato meglio se fosse andata in un altro modo. Ma ognuno fa quello che ritiene giusto, stiamo continuando a parlare e poi vedremo".