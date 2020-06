Andrea Dovizioso non perde tempo. "Subito in palestra per essere pronti per Jerez". Il forlivese ha pubblicato su Instagram due brevi filmati che lo vedono impegnato in un allenamento al Fisiology Center di Forlì. Canotta nera, il portacolori della Ducati è stato impegnato tra cyclette ed esercizi a corpo libero per recuperare la piena mobilità della spalla sinistra, infortunatosi domenica scorsa sul tracciato di Monte Coralli mentre partecipava al primo appuntamento del Campionato regionale di motocross. Tra caldo e fatica, Dovizioso non ha nascosto qualche espressione di sofferenza, ma anche tanta determinazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'ex iridato della 125cc vuole essere al top per il round di Jerez. Anche perché dopo i test di Misano, il tester Michele Pirro ha assicurato: la Ducati sarà competitiva.