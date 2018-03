Dovizioso re del deserto, vince il Gp del Qatar con una gara da manuale

Inizio di stagione da incorniciare per Andrea Dovizioso che, dopo una gara al cardiopalma e una lotta all'ultima staccata, sale sul gradino più alto del podio vincendo il Gran Premio del Qatar, battendo in volata il rivale alla corsa al titolo 2017 (Honda Repsol). Terzo posto per Valentino Rossi, che festeggia così il prolungamento di contratto con la Yamaha per altri due anni. l pilota della Ducati, che partiva dalla quinta posizione, al semaforo verde ha avuto alcuni problemi ma è riuscito a costruire ugualmente una remuntada da manuale. Gestendo al meglio le gomme della sua Desmosedici piazzandosi al quarto posto sorpassando Danilo Petrucci (Ducati Pramac) e Cal Crutchlow (Honda Lcr) in un colpo solo. Mentre davanti si assiste alla lotta tra il poleman Johann Zarco, Marquez e Rossi, il forlivese aspetta a piazzare il sorpasso vincente al 12esimo giro quando, superato Rossi, si mette a tallonare il campione del mondo in carica. Al 17esimo giro Marquez è costretto a cedere alla potenza della Ducati e a rincorrere un Dovizioso che amministra in maniera egregia la prima posizione.

All'ultima tornata il pilota spagnolo prova l'assalto finale sul forlivese: il pilota della Ducati fatica a resistere in testa agli assalti fino all'ultima curva dove, nonostante un tentativo di incrocio spettacolare tra i due, alla fine è il forlivese a tagliare il traguardo davanti a Marquez e Rossi. Per "DesmoDovi" si tratta della nona vittoria nella top class, la diciottesima per lui nel Motomondiale. È il terzo successo in un duello corpo a corpo con Marquez dopo Austria e Giappone.

"Una gara perfetta alla fine di un week end perfetto - ha commentato Dovizioso. - Ho fatto tutto come mi aspettavo anche se, alla partenza, ho avulto alcuni problemi che mi hanno lasciato indietro rispetto ai primi. Nonostante sia stato costretto alla rimonta, ho cercato di preservare le gomme fino alla fine per avere un margine di vantaggio che mi è servito. Sono riuscito a battere Marquez e sono contento".