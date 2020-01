"Dovremo essere più concreti e più cinici": coach Dell'Agnello sprona l'Unieuro

Non ci si è mai fermati, in quella che è stata la settimana che ha salutato il 2019 ed accolto il 2020: prima gara dell’anno per l’Unieuro che domenica al Palazzetto “Falcone e Borsellino affronterà alle 18 la Cestistica S. Severo. "Siamo ripartiti da lunedì perché l’ultima partita non è andata giù - esordisce coach Sandro Dell'Agnello -. Abbiamo voglia di riscattarla e abbiamo fatto una settimana di allenamenti positiva".Non tutto è filato liscio in vista della terza sfida del girone di ritorno: "In settimana abbiamo avuto un paio di distorsioni tra Campori e Benvenuti, e Giachetti si è allenato solo sabato dopo una botta presa contro Orzinuovi. Ma tutti sono in recupero e contiamo di averli a disposizione per la partita".

Trasferta in terra pugliese per i biancorossi, che affronteranno una squadra con un modo di giocare molto chiaro: "Spesso giocano con quattro tiratori sul perimetro e a momenti con un finto “cinque” come italiano: sono la squadra che tira più da tre in tutto il campionato e dovremo limitare questa loro peculiarità, dovremo fare diventare il campo più piccolo e aggredirli sul perimetro, non lasciando loro conclusioni aperte. Attenzione massima poi perché nelle ultime tre partite in casa hanno battuto l’Urania Milano e perso di tre contro Udine che è una delle migliori squadre del campionato, e di due contro Ravenna che guida la classifica".

Che Unieuro servirà? "Dovremo essere più concreti e più cinici, dobbiamo essere quadrati come siamo stati per oltre due mesi, rimanendo stabilmente nelle prime quattro e conquistando le Final Eight di Coppa Italia. Lo siamo stati a lungo, non vedo perché non possiamo esserlo di nuovo".