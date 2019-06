Dtm a Misano, Dovizioso si comporta bene sulle quattro ruote: un testacoda rovina la gara

Si è concluso domenica con 21.359 presenze al Misano World Circuit, il Dtm campionato automobilistico partito il 4 e 5 maggio da Hockenheim e che, dopo la tappa di Misano, proseguirà in Germania a Norisring il 6 e 7 luglio. Gara 2, partita alle 13.30, si è conclusa con la vittoria dello svizzero Nico Muller su Audi Sport Team Abt Sportsline, seguito da Philipp Eng (Austria) su Bmw Team Rmr e il tedesco René Rast su Audi Sport Team Rosberg.

La gara è stata trasmessa in diretta su Dazn (che copre anche tutti i rimanenti appuntamenti della serie) e per questa occasione anche in chiaro sul digitale terrestre su Sportitalia. Andrea Dovizioso, che sabato si è piazzato al 12° posto, a causa di un testacoda a pochi minuti dalla fine, è ripartito in ultima posizione concludendo 15esimo.

Foto di Daniele Arfelli