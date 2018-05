Duecento spettatori per un match divertente: l'Unieuro senza i big cede al Saint Anselm Hawks

Ultima stagionale per la Pallacanestro Forlì 2.015, che ai Romiti ospita l'università americana del Saint Anselm Hawks (II Division) davanti a circa 200 spettatori. L'amichevole che congeda ufficialmente la squadra dalla stagione 17-18 ha visto i biancorossi in campo senza DiLiegro, Naimy, Bonacini, Castelli e Severini, gli ultimi due in borghese in panchina a seguire il match. A disposizione di Valli c'rano Matteo Frassineti e Simone Aromando, ala classe 1997 scuola Olimpia Milano e nella scorsa stagione a Faenza. La partita, equilibrata e divertente (Fallucca il più brillante tra i romagnoli), si è decisa negli ultimi possessi. Sul 71-74 con 2" sul cronometro Jackson ha avuto la palla del pareggio, ma la guardia maltese ha sparato sul ferro. Sirena, saluti e applausi dal pubblico presente. Per tutti l'appuntamento è a inizio giugno, con la partenza della Campagna Abbonamenti per la prossima stagione.

Unieuro Forlì - Saint Anselm Hawks 73-76 (17-18, 39-35, 58-65)

UNIEURO FORLI': Aromando 8, Fallucca 20, Campori 10, Jackson 8, Gellera, Thiam 4, Ravaioli, Frassineti 12, Piazza, De Laurentiis 11. All. Valli.

SAINT ANSELM-HAWKS: Panzini 2, Dizazzo ne, Ball 7, Evans 10, Guers 18, Loughane ne, Jackson 1, Paul 18, Cline 4, Shur-Jessen 11, Vessicchio 5, Gill. All. Dickson.