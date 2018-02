E' stato un weekend internazionale per gli atleti del Rugby Forlì 1979

A Dunfermline, una trentina di chilometri a nord di Edinburgo, i giovani della GenCom RF79 U18 hanno affrontato i pari età scozzesi in un match avvincente che ha entusiasmato gli spettatori. I forlivesi si sono ben difesi ed hanno dato filo da torcere ai coetanei britannici fino a che le energie hanno tenuto, poi negli ultimi 10 minuti hanno lasciato campo ai ben più quotati padroni di casa ed hanno Rimediato una sconfitta per 31 a 5. La meta biancorossa, con la quale dopo otto minuti si sono aperte le marcature, porta la firma di Magnani. Cinque mete ad una il computo finale delle marcature. "E' stato un test estremamente positivo vista la caratura dei padroni di casa che ci ha dato segnali importanti su dove continuare a lavorare" sono le parole di Di Bello, allenatore biancorosso. "La loro condizione fisica ha fatto la differenza e questo è quanto abbiamo evidenziato ai ragazzi al termine del match". Ora per i forlivesi, Burian permettendo, riprendono gli incontri per centrare la seconda posizione e partecipare ai play-off di campionato.

A Tolone, nel sud della Francia, Giulia Colangeli è stata chiamata a difendere la maglia azzurra della nazionale di Rugby League, la versione a XIII, ed insieme ad altre tre compagne di squadra de Le Fenici del progetto Ottima Er Lux (Piva Cecilia, Neri Erica e Buonaccorsi Ludovica) ha giocato il test-match con la Francia nel ruolo di centro. L'incontro ha arriso alle più esperte francesi che si sono imposte per 12 a 4 (3 mete ad 1), ma la soddisfazione di aver raggiunto un traguardo così importante ha galvanizzato la rugbista forlivese: "E' un'esperienza unica vestire la maglia azzurra e scendere in campo per difenderla. Ho giocato un tempo partendo dalla panchina e mi sono divertita molto. E' stata un'emozione in descrivibile e sono, ovviamente, contenta e soddisfatta per aver avuto questa opportunità". Ora per Giulia e le compagne dell' Er Lux Rf79 Femminile è tempo di allenarsi duro per preparare al meglio il match di Budapest programmato per il 10 marzo.