È tempo di arrivi e saluti in casa Forlì. Martedì è stato perfezionato l’accordo per il trasferimento, a titolo temporaneo di Francesco Carlucci alla società sportiva A.S.D. Diegaro. È stato inoltre raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale Salvatore Ferraro alla società Cattolica San Marino.