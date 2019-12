E' ufficiale, l'Unieuro alle Final Eight di Coppa Italia: "Siamo orgogliosi e fieri"

La quarta vittoria consecutiva, l’ottava in dodici partite di campionato, ha permesso alla Pallacanestro 2.015 di accedere matematicamente alle Final Eight di Coppa Italia. Un traguardo importante per i biancorossi, un traguardo che viene raggiunto per la prima volta nella giovane storia della Società. Sarà l’ultima giornata del girone di andata, che si giocherà in contemporanea domenica alle 18, a decretare la classifica definitiva e determinare l’ordine di arrivo per la qualificazione (accedono le prime quattro del girone Est e le prime quattro del girone Ovest).

"Siamo contenti, perché andare alle Final Eight per la prima volta nella nostra storia evidenzia ancora una volta il processo di crescita che questa società, nata nel 2015, sta vivendo anno dopo anno - commenta il presidente Giancarlo Nicosanti -. Siamo orgogliosi e fieri di avere raggiunto questo obiettivo, ma sappiamo che dobbiamo mantenere i piedi per terra e fare un passo alla volta, secondo le nostre possibilità. Il girone di andata non è ancora finito, dobbiamo chiuderlo bene domenica contro Imola e fare altrettanto in tutto il girone di ritorno, senza dimenticare come andarono le cose lo scorso anno".