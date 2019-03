Edera Atlentica, continuano le soddisfazioni nella stagione invernale

Continuano le soddisfazioni per Edera Atletica nella stagione invernale sia come squadra, sia a livello individuale. L’attività regionale di cross è culminata con i campionati regionali che hanno visto la squadra forlivese qualificarsi per i Campionati Italiani Assoluti con le squadre femminile e maschile nel settore assoluto e con quella maschile anche a livello under 18.

Gli ederini rappresenteranno Forlì sabato e domenica a Torino, dove si attende con interesse anche la prestazione a livello individuale di Myral Greco, già medaglia d’argento nella prova regionale nella categoria Allieve. L’attesa è per il risultato della squadra femminile che punta ad un piazzamento importante.

Belle soddisfazioni anche dai giovanissimi ai recenti Campionati Regionali Indoor under 14, dove le medaglie sono venute dal primo posto di Giada Donati nel salto in lungo con metri 4,50 e da Dario Collura nei 60 ostacoli col tempo di 9”55. Di grande interesse poi i risultati delle sorelle Athena e Arthea Cipolla, che, sempre nella categoria under 14, sono giunte prima e seconda ai Campionati Regionali Studenteschi di Piacenza completando una bellissima stagione invernale impreziosita dai tempi ottenuti nella distanza dei 600 indoor che le collocano ai vertici nazionali di categoria rispettivamente con 1’38”84 e 1’43”23.