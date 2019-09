L'Edera Atletica Forlì ricorda il prof: sfide sull'asfalto rosso in ricordo di Daniele Casamenti

Giovedì il Campo Scuola "Carlo Gotti" ospiterà il Memorial Casamenti, la manifestazione di atletica leggera che viene organizzata ogni anno dall'Edera Atletica Forlì, per ricordare la figura dell'allenatore Daniele Casamenti, che per decenni è stato il punto di riferimento

di intere generazioni di atleti. Poichè la data coincide con la ricorrenza del record del mondo stabilito da Pietro Mennea il 12 settembre del 1979 a Città del Messico, il programma orario prevede come prima gara alle 17.45 una competizione promozionale sulla distanza dei 200 metri, a cui potranno partecipare sia gli atleti Fidal che i non tesserati.

"Un premio speciale verrà consegnato ai vincitori delle gare di ostacoli, specialità queste di cui il professor Casamenti era un ottimo preparatore", affermano dall'Edera. Questa manifestazione sarà il preludio dell'evento più importante della stagione agonistica, in programma il 5-6 ottobre sempre al Campo “Carlo Gotti”: i Campionati Italiani individuali e per regioni cadetti/e organizzati dall'Edera Atletica Forlì.