Emanuele Croci torna in biancorosso: "A Forlì per puntare in alto"

Emanuele Croci torna ad indossare la maglia del Forlivese. Il terzino, classe 1999, è stato protagonista con 23 presenze all’attivo della salvezza conquistata dal Cattolica di Emmanuel Cascione nel campionato di Serie D girone F. Per Emanuele si tratta di un ritorno a casa, essendo un prodotto del vivaio biancorosso.

“Sono legatissimo a questa maglia - sono le prime parole di Croci -. L’esperienza a Cattolica mi ha fatto maturare e crescere come giocatore. Ora voglio aiutare il mio Forlì ad arrivare più in alto possibile". Si tratta del secondo annuncio da viale Roma dopo il prolungamento di un altro anno del mediano Andreas Gkertos.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.