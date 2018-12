Colpo del Forlì in chiusura di mercato: il rinforzo a centrocampo è Emmanuel Cascione

A ventiquattr’ore dalla chiusura della fase di mercato riservata alla Serie D, il Forlì piazza il colpo di Emmanuel Cascione. Il centrocampista mercoledì scorso ha segnato mercoledì scorso la rete del temporaneo pareggio nella sfida che ha visto i biancorossi prevalere sul Santarcangelo per 3-1. Dopo una esperienza in Inghilterra, nel West Ham (2000-2001), è tornato in Italia trasferendosi alla Pistoiese, dove è rimasto per quattro stagioni. Qui disputa un campionato di Serie B e tre campionati di Serie C1, totalizzando in tutto 76 presenze e 5 gol in campionato, oltre a 10 partite di coppa.

Passato poi al Rimini, ha disputato due anni in Serie B, scendendo in campo 56 volte e siglando 4 reti. Nell'estate 2007 è stato acquistato dalla Reggina dove ha ritrovato Massimo Ficcadenti, suo allenatore ai tempi della Pistoiese, che gli ha dato l'opportunità di debuttare in Serie A nella stagione 2007-2008. Il 16 luglio 2010 è passato in comproprietà al Pescara. Il 20 maggio ha conquistato la sua squadra la promozione in Serie A. Dal 2013 al 2018 ha indossato la maglia del Cesena, totalizzando 113 presenze ed otto gol. Dopo la parentesi col Santarcangelo la nuova avventura col Forlì. In uscita il Forlì ha ceduto al Santarcangelo il difensore Mattia Gabrielli. Svincolati Elia Ballardini e Daniele Ferri, mentre Niccolò Venturi e Maicol Ferrari sono stati ceduti a titolo temporaneo all’ U.S.D. Classe.