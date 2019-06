Basket, i big brother Solfrizzi resteranno colonne portanti della Gaetano Scirea

Due colonne portanti della Gaetano Scirea Basket. Dopo la conferma nei giorni scorsi di coach Alessandro Paxson Tumidei, la società bianconera potrà contare anche nella prossima stagione di serie C Gold Emilia Romagna dell'esperienza degli inossidabili fratelli Emiliano Solfrizzi ed Enrico Solfrizzi. Il primo arrivò alla Gaetano Scirea sette anni fa, mentre per il secondo si tratta della decima stagione. I "big brother" in questi sono giorni sono stati tra i protagonisti del torneo Marghe All Star che si è disputato tra Forlimpopoli e Piazza Saffi a Forlì. I due saranno opposti nella finalissima di mercoledì: Emiliano giocherà con la casacca dell'Atrezzaturificio At.Ed.2, mentre Enrico col team ProEco.