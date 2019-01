Entusiasmante avvio della stagione invernale per l'Edera Atletica Forlì

Sabato scorso ad Ancona è iniziata la stagione invernale per l’atletica, con un esordio particolarmente brillante per alcuni rappresentanti di Edera Atletica Forlì. Ottime prestazioni per i velocisti allenati da Giuliana Spada che si sono tutti migliorati nei 60 piani. Stefano Fabbri ha avvicinato finalmente il muro dei 7” con 7”04 classificandosi quarto assoluto tra 104 atleti provenienti da varie regioni d’Italia, mentre il suo compagno di allenamenti più giovane Andrea Fabbri, secondo classificato tra gli juniores, ha fermato il cronometro a 7”10, nuovo record sociale under 19 e soprattutto minimo per la partecipazione ai campionati nazionali di categoria.

Tra gli juniores promettenti dimostrazioni di efficienza anche da Riccardo Fabbri con 7”62 e da Filippo Fuzzi con 7”33. Buona prova anche della velocista allieva Alisea Succi con 8”18 nei 60.

Esordio stagionale anche per Anna Spada, seconda nei 400 piani con 60”24. Bottino grosso nella categoria Ragazze (12-13 anni) con la figlia d’arte Giada Donati che ha vinto nei 600 piani con un interessante 1’49”19 e si è classificata seconda nei 60 piani con 8”86. La stagione invernale di Edera Atletica prosegue sabato con l’organizzazione della prima corsa campestre provinciale per le categorie esordienti, ragazze, ragazzi, cadette e cadetti che si terrà a Forlì al campo Gotti alle 14.