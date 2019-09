Esame importante per l'arbitro Piccinini: il derby del sud Lecce-Napoli

Seconda designazione stagionale per Marco Piccinini. Al fischietto forlivese, dopo il debutto con Udinese-Parma, è stata affidata la direzione del derby del sud, Lecce-Napoli. Entrambe le squadre arrivano da una settimana particolarmente felice: i salentini hanno espugnato lunedì scorso Torino, battendo i granata 2-1, mentre i partenopei sono reduci dalla vittoria in Champions League contro il Liverpool per 2-0.

Piccini sarà affiancato dagli assistenti Galetto e Baccini, mentre il quarto uomo sarà Baroni. Al Var ci sarà Pasqua, mentre l'aiuto al Var sarà Cecconi. La prima stagionale di Piccinini è stata decisamente positiva, dimostrando di avere tutte le carte in regola per essere un buon arbitro. Precisione e attenzione sono le sue qualità.