Esonerato Benuzzi, il vero match è stato fuori il campo tra i tifosi e la società

Dopo la notizia traumatica del pre-gara dell’esonero improvviso di mister Eugenio Benuzzi, che ha trascinato il Forlì fino ad un lusinghiero terzo posto nel girone D della serie D, il vero match non si è giocato in campo, bensì sotto le tribune quando i tifosi hanno assediato il presidente Fabbri. La partita, con Dario Bettini in panchina, è finita a 0-0, ma inutile nascondere che la fibrillazione nel Forlì non era certo diretta alla partita quanto alle improvvise decisioni del presidente e dei suoi effetti nell’immediato futuro.

Benuzzi ha pagato con l’esonero delle dichiarazioni polemiche rilasciate nel pre-partita sabato, quando parlava di “clima negativo” intorno alla squadra ed in particolare intorno alla sua persona da persone collegate alla società. Ha parlato anche di “assenza dello staff”. Dichiarazioni che, a quanto sembra, non sono state digerite dal presidente che ha preso il provvedimento.

Ma ora a reagire al presidente sono stati i tifosi stessi che alla fine della gara sono andati a chiedere spiegazioni sull’esonero del mister in una fase così delicata del campionato. Benuzzi ha saputo raccogliere con la rosa messa a disposizione della società un bel bottino di punti tanto che il Forlì è volato al terzo posto in classifica (ora già quarto dopo la partita finita a reti inviolate contro il Vigor Carpaneto). Lo scambio con il presidente Fabbri e gli altri dirigenti del Forlì è durato per circa due ore e non ha registrato, nonostante la tensione, alcun episodio sopra le righe. Ma i dubbi dei tifosi sono tanti e non si escludono ulteriori azioni di protesta.