Terremoto in casa Forlì: salta la panchina di mister Protti. E si dimette anche il ds Galassi

L'ultima sconfitta contro l'Olympia Agnonese fa saltare la panchina di mister Stefano Protti. E' il secondo esonero stagionale dopo quello di Nicola Campedelli, silurato dalla guida del Forlì il 12 novembre scorso dopo aver raccolto dieci punti in undici giornate. Non è stato altrettanto fortunato il cammino del successore, che ha totalizzato in 17 sfide appena 16 punti, con la classifica dei biancorossi che recita 26 punti e terz'ultimo posto.

DERBY E TENSIONI, INCONTRO IN COMUNE: GLI ESITI

Con la gestione di Protti il Forlì ha vinto appena tre partite, ne ha pareggiate sette e perse altrettante. Ha rassegnato le dimissioni da direttore sportivo anche Andrea Galassi. In una nota il Forlì "ringrazia tutti loro per l’attività svolta finora e augura loro le migliori fortune professionali per il futuro".

Protti era stato presentato il 15 novembre scorso insieme a Galassi, sottolineando fin da subito come la situazione fosse "delicata" e che ci sarebbe stato "da soffrire fino a maggio". E neanche i nuovi innesti, tra i quali quelli di Emmanuel Cascione, hanno dato il cambio di marcia atteso. C'è stata un'evoluzione del gioco, ma i punti pesanti non sono arrivati.

Nell'anno del centenario, la società biancorossa sta attraversando uno dei momenti più delicati della sua storia. Senza dimenticare la brutta pagina di mercoledì scorso durante il derby col Cesena, con l'aggressione ad un cronista di Teleromagna e il divieto dell'uso della sala stampa dopo la fine del match.