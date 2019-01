Basket, settimana di fuoco per Forlì: Unieuro attesa da tre match in sette giorni

E’ una settimana di fuoco quella che attende l’Unieuro Forlì, attesa da tre match in sette giorni con l’infrasettimanale di mercoledì sera, all’Unieuro Arena con Roseto, tra le due trasferte di Jesi e Porto San Giorgio (alle 12). La buona notizia è che la settimana biancorossa ha riportato sul parquet gran parte degli effettivi (ancora out gli Under Dilas e Tremolada, ma è arrivato Giacomo Signorini), garantendo così a coach Valli la possibilità di allenare un gruppo compatto e motivato. Lo strepitoso successo di Verona ha restituito fiducia e orizzonti ambiziosi alla squadra, chiamata a ripetere al Pala Triccoli di Jesi (palla a due alle 18, arbitrano Bartoli, Wassermann e Almerigogna) la straripante voglia di vincere messa in mostra a Verona. Di fronte un’Aurora Jesi da 10 punti in classifica frutto di 5 vittorie tutte casalinghe. In settimana la squadra di coach Cagnazzo ha cambiato pelle allungando le rotazioni con l’ala Giacomo Maspero – che curiosamente ritroverà Forlì pochi giorni dopo averla affrontata con la maglia di Verona – e sostituendo nello spot di guardia americana Andre Jones con l’ex Tortona Preston Knowles. Caratteristiche diverse e coefficiente di difficoltà in aumento per lo staff tecnico biancorosso, che deve preparare la partita senza uno “storico” a cui attingere. Ex di turno l’mvp di Verona Pierpaolo Marini.

Qui Forlì

Giorgio Valli: “Incontriamo una squadra che ha cambiato tanto, sicuramente vorranno fare una partita di rabbia e di orgoglio che unite al talento offensivo di cui dispongono la rendono una squadra molto pericolosa. Abbiamo avuto sulla nostra pelle una lezione importante: non esistono squadre di bassa classifica sinonimo di squadre deboli, per questo serviranno la stessa mentalità e la stessa voglia che ci abbiamo messo a Verona. La squadra è in ripresa, pian piano cerchiamo di riattivare tutti i giocatori per averli in condizione”. Commenta Kenny Lawson: “A Verona abbiamo reagito ad una brutta prestazione ed è stata una risposta importante da parte del gruppo, al di là del gioco. Contro Jesi, che in settimana si è rinforzata, dovremo essere solidi e concentrati per tutti i 40 minuti. La squadra comincia a stare meglio dal punto di vista fisico, vogliamo vincere e continuare il nostro percorso”.

Qui Jesi

Sottolinea Damiano Cagnazzo: “È arrivato il momento di dimostrare e di agire, di parlare poco e di fare molto. Dobbiamo meritarci in campo il sostegno di tutte le persone che vogliono bene all’Aurora Basket e farlo con il sacrificio, con l’impegno e con la voglia di non mollare mai che a volte ci sono mancati”. Per Giacomo Maspero “Forlì è un avversario temibile, con giocatori di grandissima qualità ed una posizione di classifica che ne conferma la forza. Sicuramente noi dovremo far valere il fattore campo giocando a casa nostra, consapevoli che la loro pericolosità si equivale in casa e in trasferta. Prova ne è che senza un americano come Johnson abbiano vinto domenica scorsa a Verona con due super prestazioni di Lawson e Marini”.

Le altre partite Sabato ore 20.30: OraSì Ravenna-Hertz Cagliari. Domenica ore 12: Fortitudo Bologna-De’ Longhi Treviso. Domenica ore 18: XL Extralight Montegranaro-G.S.A. Udine, Roseto Sharks-Baltur Cento, Andrea Costa Imola Basket-Assigeco Piacenza, Pompea Mantova-Tezenis Verona, Bakery Piacenza-Bondi Ferrara.

Classifica Lavoropiù Fortitudo Bologna 32, De’ Longhi Treviso e XL Extralight Montegranaro 26, Unieuro Forlì e Tezenis Verona 22, G.S.A. Udine 20, OraSì Ravenna 16, Assigeco Piacenza, Pompea Mantova e Le Naturelle Imola Basket 14, Roseto Sharks, Bakery Piacenza e Baltur Cento 12, Termoforgia Jesi, Bondi Ferrara ed Hertz Cagliari 10.