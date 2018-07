La mente marketing e comunicazione dei Tigers saluta: nuovi impegni professionali

Per sopraggiunti impegni professionali Ettore Zito nella stagione entrante non collaborerà con la società del presidente Giampiero Valgimigli. Da responsabile marketing, branding e comunicazione, Zito, spiegano dalla dirigenza arancionera, "ha fattivamente contribuito alla realizzazione di un piano marketing innovativo, che ha conferito ai Tigers una precisa identità e una riconoscibilità del brand a livello nazionale".

Tante le iniziative concepite per creare sinergia con il territorio coinvolgendo diverse realtà forlivesi. Dalla stretta collaborazione con il Quartiere Romiti sono nate iniziative benefiche di rilievo e di successo, come la raccolta di giochi e libri usati, mentre sul piano strettamente tecnologico si sottolinea l’introduzione delle innovative dirette delle partite casalinghe in multicasting, ossia in contemporanea sulla pagina facebook e sul canale YouTube.

Particolare attenzione anche all’entertainment con l’introduzione del Magic Shot che nella scorsa stagione ha permesso ad un tifoso di vincere un’automobile. A Zito va "il più sentito ringraziamento" della società "per le energie profuse fin dal sue arrivo e per aver gettato le basi sui cui poggeranno le nuove ed avvincenti sfide che attendono i Tigers. Infine, un sentito in bocca al lupo dalla società tutta per un futuro ricco di soddisfazioni".