Sale l'attesa per l'Europa League al Morgagni: ci sarà anche la prevendita

Sale l'attesa per la sfida di Europa League in programma giovedì allo stadio Morgagni di Forlì tra la sammarinese Tre Fiori e il Bala Towen. Mercoledì sarà attiva la biglietteria dello stadio dalle 16 alle 18, mentre giovedì aprirà alle 19. I biglietti non sono nominali. Questi i prezzi dei biglietti: 5 euro Tribuna Laterale Ridotto, 8 euro Tribuna Laterale e 10 euro Tribuna Laterale. La riduzione è da intendersi per gli Over 65, le donne e gli universitari. E' previsto l'ingresso gratuito per i minori di anni 16. I biglietti sono acquistabili anche online al sito http://www.ticketland1000.com