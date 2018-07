Nuovo appuntamento con l'Europa League allo stadio "Morgagni". Dopo il successo storico di Tre Fiori per 3-0 giovedì alle 20.45 scenderà in campo la Folgore per il il ritorno del turno preliminare contro l'Engordany. La squadra sammarinese avrà bisogno di un forte supporto per ribaltare il 2-1 dell'andata. I biglietti non sono nominali. Sarà attiva la prevendita nella segreteria della sede allo stadio Morgagni,mercoledì dalle 15 alle19. Giovedì la biglietteria sarà aperta a partire dalle 19. Questi i prezzi: tribuna laterale ridotto 5 euro, tribuna laterale 8 euro e tribuna centrale 10 euro. L'ingresso sarà gratuito per i minori di 16 anni. La riduzione è riservata agli Over 65, le donne e gli universitari. I biglietti sono acquistabili ancheonline nel sito www.ticketland1000.com