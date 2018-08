Europei di nuoto, Adam Peaty super. Scozzoli quinto

Niente medaglia per Fabio Scozzoli nei 100 rana agli Europei di Glasgow. Il forlivese ha chiuso al quinto ppsto in una gara che ha visto Adam Peaty vincere l'oro col nuovo record del mondo in 57"00. James Wilby si è piazzato al secondo posto per una doppietta tutta britannica. Bronzo per il russo Chupkov (58”96). Scozzoli ha nuotato in 59”51.