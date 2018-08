Europei di nuoto, Scozzoli bronzo con la staffetta mista

Fabio Scozzoli indossa il bronzo al collo agli Europei di nuoto in corso a Glasgow. La soddisfazione per il forlivese, dopo la mezza delusione nei 100 rana, è arrivata nella staffetta 4×100 mista uomini disputata con la dorsista Margherita Panziera, la delfinista Elena Di Liddo e lo stileliberista campione europeo dei 100 sl, Alessandro Miressi. Gli azzurri hanno firmato il nuovo reccord italiano migliorato tre anni dopo da 3’45″59 a 3’44″85 con una frazione da 47″60. La Gran Bretagna di Peaty si è preso l'oro col record europeo di 3’40″18 sulla Russia di Morozov e della Efimova in 3’40″18.