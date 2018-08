Europei nuoto 2018, Scozzoli entra in finale col quarto tempo

Fabio Scozzoli festeggia i 30 anni riprendendosi la finale dei 100 rana, di cui è stato anche campione europeo. Il forlivese ha centrato il quarto tempo in 59"65, alle spalle dell'imprendibile inglese Adam Peaty (58"04, meglio al mattino), l'altro britannico James Wilby 59"23 ed il russo Anton Chupkov 59"43. "Per il podio forse sarà necessario fare il primato personale, ma me la giocherò", sono le parole di Scozzoli.