Europei scherma, Remondini oro nella spada Cadetti a squadre

L'Italia conquista la medaglia d'oro nella gara di spada maschile a squadre Cadetti agli Europei Cadetti e Giovani di Foggia, e nel quartetto azzurro c'è anche un atleta romagnolo: Dario Remondini, spadista del Circolo Schermistico Forlivese. Remondini è stato protagonista di una gara straordinaria insieme ai compagni di squadra Simone Mencarelli, Enrico Piatti e Filippo Armaleo. L'Italia ha dominato la gara imponendosi per 45-34 nella finale contro l'Ungheria dopo aver superato Israele agli ottavi per 45-26, la Gran Bretagna ai quarti per 45-27 e la Polonia in semifinale per 45-38. Remondini chiude i suoi Europei con un bronzo individuale e un oro a squadre.