Evento Together: partner, soci, squadra e amministratori in gioco all'Unieuro Arena

Serata molto speciale all'Unieuro Arena: dopo l'allenamento della squadra sono scesi in campo i nostri partner che hanno partecipato all'evento "Together", promosso da Pallacanestro Forlì 2.015 per coinvolgere, divertendosi, i sostenitori del nostro progetto. Presenti in campo anche Giancarlo Nicosanti, Riccardo Pinza, il sindaco Davide Drei e l'assessore allo Sport Sara Samorì.

"Togethe"r ha preso il via alle 19 con il riscaldamento - tutt'altro che "morbido" - agli ordini del preparatore atletico Luca Borra. A seguire i partecipanti sono stati suddivisi in quattro squadre (Olitalia, Recoaro, Jolly Colombani e Filanto) capitanate rispettivamente da Giorgio Valli, Renato Pasquali, Alberto Serra e Francesco Nanni.

Sotto lo sguardo divertito di Castelli e compagni i partner dell'Unieuro Forlì si sono sfidati prima in alcuni giochi classici (gare di tiro, percorsi coi birilli, fulmine) e poi in vere e proprie partite quattro contro quattro ai 21 punti, alle quali hanno partecipato anche i giocatori della Pallacanestro Forlì 2.015. Finale con un All Star Game, a tutto campo cinque contro cinque.

Un momento di condivisione e sport davvero divertente, salutare e a tratti anche competitivo, che si è concluso alle 21 con il Quarto Tempo e il catering curato da Archibugio. Per tutti l'appuntamento è a Jesi domenica, e poi il 15 aprile di nuovo all'Unieuro Arena, stavolta da spettatori, per l'ultima casalinga di Forlì contro la Tezenis Verona.