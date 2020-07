F3 al Red Bull Ring, in Gara 2 rimonta show di Nannini: "Sono contento"

Peccato per quel problema meccanico che nella gara di sabato l'ha costretto ad un'amara 27esima posizione. Perchè Matteo Nannini, tempi alla mano, aveva il passo per ambire alla zona punti. Il primo weekend nel campionato Fia Formula 3 Championship, disputatosi al Red Bull Ring di Spielberg, in Austria, è da guardare col bicchiere mezzo pieno, perchè il forlivese, al debutto nella categoria, deve macinare ancora esperienza.

Nannini comunque c'è e potrà dire la sua già il prossimo weekend, quando è in programma il nuovo appuntamento del campionato, sempre sul tracciato della Stiria. Nella Gara 2 di domenica mattina, scattato dal fondo della griglia, l'ex campione della F4 Uae è stato autore di un'ottima partenza, proprio come aveva fatto nella Gara 1.

"Ho subito recuperato un paio di posizioni, ma trovandomi sul lato esterno della pista mi sono trovato nelle condizioni meno favorevoli per affrontare la prima curva e le ho riperse subito - ha commentato Nannini - Poi ho iniziato ancora a rimontare, anche se c'è da dire che mi avviavo con le gomme usate, visto che il set di pneumatici nuovi lo avevo utilizzato in Gara 1. Sono comunque contento, perché sono stato più veloce di sabato ed ho anche gestito bene il periodo di neutralizzazione indotto dalla safety car”.

Alla fine Nannini ha concluso 18esimo, risultando inoltre il migliore degli italiani. Un risultato incoraggiante, che fa certamente ben sperare in vista del prossimo round in programma esattamente tra una settimana.