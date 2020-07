F3, Gp di Stiria. Matteo Nannini si conferma il migliore degli italiani: la pole è a soli 6 decimi

Matteo Nannini a sei decimi dalla pole position firmata Fredrik Vesti. Il forlivese del team Janzer Motorsport festeggia il suo compleanno con un'eccellente sessione di qualifica al Red Bull Ring di Spielberg, sede del Gran Premio di Stiria, secondo degli otto appuntamenti del calendario del Fia Formula 3 Champions. Nannini ha girato in 1'21'026, piazzandosi 14esimo al termine di una sessione di qualifica piuttosto movimentata, condizionata da una doppia bandiera rossa, migliorando il 18esimo posto in griglia di venerdì scorso.

"Nelle prove libere del mattino ci siamo dedicati a provare differenti soluzioni di setup e quando ho messo su la gomma nuova mi sono ritrovato con la virtual safety car che non mi ha consentito di puntare a fare il tempo - - racconta Matteo -. All’inizio della sessione di qualifica ero un po’ in fondo, anche per le due bandiere rosse che mi hanno rallentato. Negli ultimi minuti, rientrando in pista, sono riuscito a svincolarmi bene dal gruppo guadagnando quasi mezzo secondo nel mio ultimo giro utile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Alla sua seconda apparizione nella categoria, il risultato messo a segno da Nannini è da segnare sicuramente con il segno “più”. E' sabato il momento della verità, con il via della prima delle due gare in programma alle 10.25, che si preannuncia bagnata. Terreno fertile per le qualità dell'ex campione della F4 degli Emirati Arabi. Gara 2 scatterà infine domenica alle ore 9.45.