F3, si torna già in pista: Matteo Nannini all'Hungaroring per dimenticare la sfortuna austriaca

Arriva immediata l'occasione per Matteo Nannini di riscattare il deludente weekend del Gran Premio della Stiria al Red Bull Ring. Dai saliscendi austriaci di Spielberg si passerà all'Hungaroring. Per il terzo weekend di fila, il 17enne forlivese si appresta a tornare in pista per affrontare la quinta e sesta gara di un calendario iper compresso del Fia Formula 3 Championship, che ha visto recentemente aggiungersi anche l'appuntamento del Mugello del 12 e 13 settembre, col numero delle prove previste che è salito a nove.

Al suo debutto nella categoria cadetta con il team Jenzer Motorsport, Nannini è reduce da un fine settimana sicuramente al di sotto delle aspettative, a causa di un problema sulla sua vettura che domenica lo ha costretto ha ritirarsi dopo avere completato appena un paio di tornate, dopo la gara caotica di sabato interrotta anticipatamente a causa della pioggia con la bandiera rossa. Un autentico peccato, perché l'ex campione della F4 degli Emirati Arabi venerdì scorso aveva completato la sua migliore qualifica, centrando il 14esimo responso su un totale di 30 partenti, proprio nell'ultimo giro utile della sessione cronometrata.

Sui 4.381 metri del circuito dell'Hungaroring, il talento di Forlì cercherà dunque un riscatto, pur avendovi già girato solamente in occasione di un test. Venerdì si inizierà con il consueto turno di prove libere, in programma dalle ore 9.35, che precederà la sessione di qualifica della durata di mezzora che scatterà alle ore 14.05. Sabato la prima delle due gare previste sulla lunghezza di 22 giri, prenderà il via alle ore 10.25. Gara 2 scatterà infine domenica con il semaforo verde alle ore 9.45.