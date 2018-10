F4, Matteo Nannini stupisce negli ultimi test a Barcellona

Matteo Nannini prende sempre più confidenza con la F4, monoposto con la quale disputerà il campionato degli Emirati Arabi da gennaio a marzo, prima del debutto ufficiale nella Formula 4 italiana. Lunedì il giovanissimo pilota forlivese ha testato con il team Drivex i pneumatici Hankook, usati appunto nel campionato emiro. Nannini si è adattato rapidamente alle gomme della casa coreana, staccando un ottimo 1’46’’6, ben quattro decimi sotto la pole segnata nella gara che si è disputata in simili condizioni quest'anno. Il test è stato reso possibile grazie all’ingegner Mauro Calvo. Una buona prova per il talento romagnolo, che si è adattato alle condizioni della pista particolarmente gommata, con maggiori difficoltà nel mantenere la monoposto in traiettoria.