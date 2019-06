Fabio Quartararo fa il diavolo a quattro: altra super pole, male Dovizioso

C'è un pilota che fa il diavolo a quattro. E si chiama Fabio Quartararo. Il francese della Yamaha del team Petronas si è preso la pole position del Gran Premio d'Olanda ad Assen. "El Diablo", alla terza pole stagionale, la sesta in tutte le classi, ha girato in 1'32"017, mettendosi davanti di appena 140 millesimi la Yamaha del team Monster di Maverick Vinales. Quartararo e Vinales hanno dato spettacolo, con un duello a distanza a colpi di giri veloci, col transalpino che ha avuto alla meglio sullo spagnolo.

Per la prima volta in questa stagione non ci sarà in prima fila Marc Marquez (Repsol Honda), preceduto dalla Suzuki di Alex Rins. Malissimo Andrea Dovizioso. Il forlivese della Ducati è stato protagonista di una qualifica incolore, chiudendo solo undicesimo. Meglio di lui ha fatto Danilo Petrucci, settimo, alle spalle della Suzuki di Joan Mir e della Honda LCR di Cal Crutchlow. Weekend difficile per Valentino Rossi, appena 14esimo con la Yamaha del team Monster dietro Francesco Bagnaia (Ducati Pramac).