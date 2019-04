Il ruggito del "vecchio" leone: Fabio Scozzoli strappa il pass per i mondiali

Il ruggito del "vecchio" leone Fabio Scozzoli. Nella seconda giornata dei campionati assoluti primaverili di nuoto, in svolgimento fino a sabato a Riccione, il forlivese ha battuto nei 100 rana, strappando il pass per i mondiali che si svolgeranno dal 21 al 28 luglio a Gwangju, in Corea del Sd. Il 30enne - tesserato Esercito ed Imolanuoto, preparato da Cesare Casella - si è imposto in 59''52 (27''41), battendo il nuovo che avanza Nicolò Martinenghi , il 19enne varesotto e primatista italiano (59''01 per il titolo mondiale juniores a Indianapolis 2017) per appena sette centesimi, dopo aver nuotato sotto al limite iridato al mattino (59''65).

Terzo posto per Federico Poggio (Imolanuoto) con il personale in 1'00''24 che ritocca l'1'00''56 siglato in batteria. "Mi aspettavo una gestione di gara differente - commenta Scozzoli, ventisei medaglie tra mondiali ed europei - Mi sento, per il momento, meno veloce rispetto al passato. In questi tre mesi la preparazione non è andata proprio liscia, ma il peggio sembra passato. Sono contento per il terzo posto di Federico, perchè è un ragazzo che merita molto".