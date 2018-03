Unieuro, per la sfida salvezza un ospite d'eccezione: Fabio Scozzoli

Ci sarà un ospite d’eccezione sabato sera all’Unieuro Arena in occasione della sfida che vedrà opposta alla squadra di coach Giorgio Valli l'Assigeco Piacenza. Prima della palla a due il presidente della Pallacanestro Forlì 2.015 Giancarlo Nicosanti consegnerà infatti la canotta biancorossa al campione Europeo di nuoto nei 50 rana Fabio Scozzoli. Quest'ultimo ha accettato l’invito di Pallacanestro Forlì 2.015 e assisterà ad un match davvero importante per i mercuriali, che, in caso di successo, regalerà loro l’aritmetica salvezza.

Forlivese di San Martino in Villafranca, classe 1988, Scozzoli ha ottenuto i primi successi a livello assoluto nel 2007 quando ha vinto il titolo italiano dei 100 metri rana ai campionati estivi. Da quel momento la sua carriera è decollata toccando varie volte l’apice: 1 oro, 3 argenti 2 bronzi Mondiali, 11 ori Europei, 16 volte sul gradino più alto dei campionati Italiani. Un fenomeno della rana che non ha avuto eguali nella storia del nuoto azzurro, un ragazzo vero, capace di confermarsi al top della specialità anche pochi mesi fa, a 29 anni compiuti: nel dicembre scorso Scozzoli ha vinto la medaglia d’oro ai campionati Europei di vasca corta a Copenhagen. Non solo: con il tempo di 25″62 il ranista forlivese ha stabilito il nuovo record continentale.