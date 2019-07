Mondiali di nuoto, super semifinale di Scozzoli: nuovo record italiano nei 50 rana

Fabio Scozzoli in finale 50 rana nei mondiali di nuoto in piscina a Gwangju (Corea del Sud). Il forlivese, quasi 31enne, si è qualificato col terzo tempo complessivo grazie al record italiano di 26"70, migliorando il suo precedente primato di 3 centesimi. Meglio di lui hanno fatto solo il britannico Adam Peaty, oro con record nei 100 rana, che ha fermato il cronometro sul tempo di 26"11 e il brasiliano Felipe Lima, che ha nuotato in 26"62.

Straordinario il tempo di stacco dal blocco di partenza, probabilmente difficile da battere: nella sua batteria ha nuotato un 50 di altissimo livello, precedendo il brasiliano Joao Gomes Junior (26"84) e Kirill Prigoda (27"08). Quindi per la medaglia Scozzoli - già argento iridato nel 2011 - dovrà duellare con Lima e Junior, ma anche col cinese Zibei Yan (26.86, record asiatico) e con lo statunitense Michael Andrew (26.88). Peaty infatti appare fuori obiettivo.