Fabio Scozzoli super nella Champions League del nuoto: battuto Adam Peaty

Super Fabio Scozzoli nella Champions League del nuoto in vasca corta in corsa a Londra. Il forlivese ha beffato l'idolo di casa Adam Peaty, eguagliando il record italiano-europeo di 25"62 del 2017 agli Europei di Copenaghen d’oro. Un buon risultato in vista degli Europei, alla luce anche di un importante balzo cronometrico dopo settimane intense di allenamento. "E’ il segno che il lavoro sta andando bene, ma non c’era solo Peaty - ha dichiarato Scozzoli -. Ovviamente lui è il più forte, ma in vasca corta diventa umano". Il forlivese confessa di aver dato " il meglio di me stesso. Sono molto contento, c’è sempre bisogno di un riscontro”. Sulla gara: "Non c’era solo Peaty, che è il più forte. Ma in vasca corta diventa umano". Per il 31enne arriva così una splendida risposta in vista dell’europeo di Glasgow che prenderà il via a dicembre.