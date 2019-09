Festa all'area verde di Carpena per la New Volley Accademy

L'area verde di Carpena ha ospitato martedì sera la presentazione dell'Asd New Volley Accademy, alla presenza del vicesindaco ed assessore allo Sport, Daniele Mezzacapo. "Il principio della lealtà sarà al centro del progetto di questa nuova amministrazione comunale con lo sport alla base di tutto; stessi principi che portano avanti i dirigenti di New Volley Academy - ha affermato Mezzacapo -. L’amministrazione cercherà di creare una rete tra tutte le associazioni sportive del territorio, creando equilibri in modo che ci sia spazio per tutte le Asd. Un altro obiettivo è quello di risanare alcuni impianti sportivi in modo che ci sia spazio per tutti”.

Al termine della presentazione gli atleti hanno giocato e mangiato insieme alle famiglie. Il presidente Walter Gagliardi, a nome di tutta la New Volley Academy, ha ringraziato il Comune di Forlì "per aver presenziato all’evento e Il Comitato di Quartiere di Carpena che ci ha concesso lo spazio". Le iscrizioni alla stagione 2019/2020 sono aperte. Per informazioni è possibile contattare Alessandro

Barzanti (3331409947) o Alessandra Chiadini (3479632680). Si possono trovare informazioni e modulistica di iscrizione sul nostro sito www.newvolleyacademy.it o scrivendo alla mail info@newvolleyacademy.it.