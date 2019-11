"Festa dello sport": il Coni premia i campioni che si sono distinti nel 2019

Anche quest’anno il Coni Point di Forlì Cesena, organizza la “Festa dello Sport”. L'appuntamento si terrà sabato alle 9 nella sala del Consiglio provinciale in Piazza G.B. Morgagni, 9. La cerimonia è dedicata ai campioni che hanno onorato lo sport italiano e provinciale che si sono maggiormente distinti in campo nazionale ed internazionale, e a tecnici e dirigenti sportivi che hanno svolto l’attività fattivamente e meritoriamente, per la diffusione e la promozione dei veri valori dello sport.

Saranno premiati con la medaglia di bronzo al valore atletico Daniele Chiesa (tennis), Angelo Corbetta (biliardo), Manuel Cortesi (sport equestri), Eleonora Gardelli (atletica), Niccolò Strano (beach tennis) e Kevin Zannoni (motociclismo). Medaglia d'argento per le tenniste Simona Bonadonna e Veronica Visani, mentre la Palma di bronzo al merito tecnico sarà consegnata a Igor Efrosinin (scherma) e Mauro Orlati (ciclismo). Stella di bronzo al merito sportivo ai dirigenti Giovanni Bombacci (softball), Nevio Fabbri (pattinaggio), Piero Magnani (scherma), Maurizio Teodorani (basket) e Franco Sirotti (calcio).

Infine Stella di bronzo al merito sportivo alle società Asd Circolo Schermistico Forlivese, Asd Judo Club Sakura Forlì e all'Asd Scuderia Sangiorgi - Equitazione.